Grosszügige Spende von Novelis

Novelis Siders spendet der «Fondation Enfants Papillons» in Sitten 10'000 Franken. Das Geld wird für die Forschung der Krankheit eingesetzt.

In der Vorweihnachtszeit hatten Mitarbeitende des Novelis-Werks in Siders eine Sammelaktion für Kinder, die an der seltenen Hautkrankheit Epidermolysis bullosa leiden, lanciert. Das Unternehmen rundete dann die Spende für die «Fondation Enfants Papillons» in Sitten auf 10'000 Franken auf. Gemäss Mitteilung wird dieses Geld für die Forschung der Krankheit eingesetzt, damit die betroffenen Kinder und Familien auf eine bessere Lebensqualität hoffen dürfen.

«Schmetterlingskinder» leiden von Geburt an einer schmerzhaften Hautkrankheit, der Epidermolysis bullosa EB. Die Krankheit ist derzeit unheilbar. Die Haut von Menschen mit EB ist sehr verletzlich. Beim geringsten Druck löst sich die Haut vom Körper.

pd/wh

04. Dezember 2019, 15:39

