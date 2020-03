Gründung des Vereins «Alts Zermatt»

Verein «Alts Zermatt» will das kulturelle Erbe Zermatts erforschen, so etwa historische Gebäude (Bild: Weiler Herbrig). Foto: zvg

Die Initianten des Zermatter Kulturwegs wollen ihre Tätigkeit ausbauen und einen Verein gründen, um das dokumentierte Erbe des Dorfes der touristischen Nutzung, Schulen, Gästen, Einheimischen und der Geschichtsforschung zur Verfügung zu stellen.

Auf Initiative einer Interessengemeinschaft wurde letzten Sommer der Kulturweg von Zermatt zum Weiler "Zmutt" eröffnet. Dabei sind an verschiedenen Stationen Hintergrundinformationen zur Geschichte der historischen Gebäude zu finden. Mit Jahrgang 1261 befindet sich dort nachweislich auch der älteste bekannte Stadel Europas. Um künftig weitere Weiler und Gebäude zu inventarisieren, wollen die Initianten den Verein "Alts Zermatt" gründen. "Mit dem Verein werden klare Strukturen geschaffen, womit auch die Geldbeschaffung für die weiteren geplanten Projekte erleichtert wird", sagt das künftige Vorstandsmitglied René Biner.

Der Verein verfolge mit seiner Tätigkeit keinen wirtschaftlichen Zweck. Sämtliche Einnahmen fliessen ausschliesslich in die vorbestimmte Vereinstätigkeit. Die Gründung wird in diesen Tagen stattfinden, wobei die Vorstandsmitglieder bestimmt und die Statuten ausgearbeitet sind. Demnach will der Verein künftig das historische Erbe des Matterhorndorfs dokumentieren, archivieren und somit für die Nachwelt erhalten. Die Ergebnisse sollen nebst der touristischen Nutzung auch Schulen, Gästen, Einheimischen und der Geschichtsforschung zur Verfügung gestellt werden.

ap

20. März 2020, 18:18

Artikel teilen