Gute Energieproduktion

Die KW Jungbach AG hielt am Donnerstag in der Burgerstube von St. Niklaus ihre ordentliche Generalversammlung ab. Die Verantwortlichen zeigten sich mit dem Geschäftsjahr 2018 zufrieden.

«Die sehr gute Produktion ist einerseits auf die guten hydrologischen Voraussetzungen im Winter und andererseits auf die uneingeschränkte Produktion beider Maschinengruppen zurückzuführen», bilanziert VR-Präsident Paul Biffiger in einer Mitteilung.

Die Energieerzeugung lag im Berichtsjahr bei 14,9 Millionen kWh, was einer Steigerung um 23,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Kraftwerk Jungbach fasst das Wasser des Jungbachs auf 2'360 Meter und turbiniert es in einer unterirdischen Zentrale oberhalb von St. Niklaus (1'259 Meter). Das turbinierte Wasser wird nach Rückgabe in den Jungbach wie bisher in die Anlagen des Kraftwerks Ackersand 2 der Aletsch AG eingeleitet.

Die KW Jungbach AG bezahlte im Berichtsjahr rund 350'000 Franken als Wasserzins und Steuern an Bund, Kanton und Gemeinden. An der Gesellschaft sind die Einwohnergemeinde St. Niklaus mit 51 Prozent und die Aletsch AG (100-Prozent-Tochtergesellschaft der EnAlpin AG) mit 49 Prozent beteiligt.

