Zermatt dürfte über die Feiertage so gut wie ausverkauft sein. Foto: zvg

Die ersten Pisten und Wintersportanlagen sind seit dieser Woche in Betrieb. Viele Ferienwohnungen und Hotels sind über die Ferientage bereits ausgebucht. Die Wintersport-Destinationen dürfen sich auf eine gute Saison freuen.

Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich rechnet diesen Winter mit einem Anstieg der Logiernächte um 2,3 Prozent. Eine Umfrage der «NZZ am Sonntag» in einigen beliebten Wintersport-Ort stützt diese Einschätzung; sowohl für die Festtage als auch für die ganze Saison. «Wir erwarten ein ausverkauftes Zermatt», meint etwa Simona Altwegg von Zermatt Tourismus. Für den Dezember zeichne sich schon jetzt ein Rekordergebnis ab. Auch für die gesamte Wintersaison sehe der Buchungsstand gut aus.

In Grindelwald gestaltet sich die Buchungssituation ähnlich wie im Vorjahr, das heisst: Erfreulich. Man erwarte wegen internationaler Anlässe wie dem Lauberhorn- und dem Inferno-Rennen eine gute Auslastung bis Mitte Januar. Auch in Engelberg blickt man der Wintersaison freudig entgegen: Sowohl in der Hotellerie als auch bei den Ferienwohnungen liege man gut 10 Prozent über dem Stand vom letzten Jahr, heisst es von Seiten Engelberg-Titlis Tourismus. Eher vorsichtige Töne kommen aus dem Engadin: Gewöhnlich seien die Feiertage gut gebucht, man sei zuversichtlich.

04. November 2018, 20:23

