Gutes Geschäftsjahr für Visp Energie Dienste AG

Die Visp Energie Dienste AG kann für das Geschäftsjahr 2018/19 finanzielle Kennzahlen auf stabil erfreulichem Niveau präsentieren.

Die Visp Energie Dienste VED AG hatte am Donnerstag in Ausserberg zur Generalversammlung geladen. Dabei bilanzierte Präsident Rolet Gruber das vergangene Geschäftsjahr. "Die VED schliesst das Geschäftsjahr 2018/19 wiederum mit einem guten Ergebnis ab. Die finanziellen Kennzahlen der VED sind stabil auf erfreulichem Niveau", wird Gruber in einer Mitteilung zitiert. Zudem investierte die Gesellschaft im Berichtsjahr wiederum in den Bereich erneuerbare Energie. So erfolgte der Bau und die Inbetriebnahme der rund 2500 Quadratmeter grossen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der neuen Lonza Arena in Visp. Erwartet wird von dieser eine Jahresproduktion von 480'000 Kilowattstunden Strom.

Die VED versorgte im Berichtsjahr ihre rund 9900 Kunden mit total 64'135 Megawattstunden Strom. Im Jahr zuvor waren es 66'778 Megawattstunden. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Durchschnittspreis um 5,7 Prozent, was hauptsächlich auf den höheren Beschaffungspreis für Energie zurückzuführen ist.

Bei einem Umsatz von 14,5 Millionen Franken und einem Betriebsaufwand von 13,8 Millionen Franken erzielte die VED ein Betriebsergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern Ebit von 730'611 Franken. Das ausgewiesene Nettoergebnis beträgt 400'873 Franken. Der Betrag der Steuern an Bund, Kanton und Gemeinde liegt bei 150'800 Franken.

Die Bruttoinvestitionen ins örtliche Stromnetz der VED lagen im abgelaufenen Geschäftsjahr bei rund 1,5 Millionen Franken. Für den Betrieb und Unterhalt des Netzes wurden im Berichtsjahr rund 2,7 Millionen Franken aufgewendet.

10. Februar 2020

