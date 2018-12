Häftling nach Vorführung in Sitten geflohen

Kriminalität | Am Donnerstagnachmittag wieder aufgegriffen

Am Donnerstagmorgen ist ein Häftling nach einer Vorführung bei der Walliser Staatsanwalt in Sitten geflüchtet. Am Nachmittag konnte der Flüchtige von der Polizei erneut gefasst werden.

Gemäss Angaben der Walliser Kantonspolizei gelang dem Inhaftierten am Donnerstagmorgen um 10.30 Uhr zu Fuss die Flucht.

Unverzüglich, so die Polizei weiter, sei daraufhin ein umfangreichen Dispositiv erstellt worden, sodass der 19-jährige Mann am späten Nachmittag in Sitten wieder aufgegriffen werden konnte

06. Dezember 2018, 18:36

