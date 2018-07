Handel zwischen Holzhäusern

Umgeben von einer prachtvollen Kulisse aus sonnenverbrannten Holzstadeln durfte am Samstag in Reckingen das 20. Jubiläum des Gommermärts gefeiert werden.

Küchengeräte, Heilkräuteressenzen, Traumfänger und T-Shirts mit mystischen Motiven – all diese Produkte standen samstags an den über 50Ständen zum Angebot. Die klassischen Händler wurden von lokalen wie derKäserei, der Metzgerei oder der Bäckerei ergänzt, um so die einzigartige Mischung des Gommermärts zu erlangen. So vielfältig wie die Waren zeigte sich auch das Publikum: Jung und Alt lockte der strahlende Sonnenschein von nah und fern in das rustikale Reckingen.

Gerhard Kiechler, Präsident der Gemeinde Goms, lobte inseiner Ansprache das zwanzigjährige Bestehen des Marktes, welches in dieser kurzlebigen Zeit nicht selbstverständlich sei. In dem Zuge dankte er dem ehemaligen Gemeindepräsidenten und Initianten, Rolf Blatter, der den Gommermärt vor 20 Jahren ins Leben gerufen hatte, um mit ihm den Auftakt in die Sommersaison zu machen. Die Ansprache des Präsidenten wurde von einem reichhaltigen Apéro und den Klängen des Jagdhornensembles «Gommer-Hähne» begleitet.

Nebst der Feilscherei kam die Geselligkeit nicht zu knapp. Zahlreiche Verpflegungsstände und Bars wurden von den örtlichen Vereinen betrieben. An diesen konnten sich die Besucher bis tief in die Nacht hinein verpflegen.

zcs

15. Juli 2018, 14:15

