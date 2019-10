Unfall fordert Todesopfer

Unfall | Auto in Haute-Nendaz von der Strasse abgekommen

Unfall mit Todesopfer. In Haute-Nendaz ist ein Auto von der Strasse abgekommen. Der 76-jährige Fahrzeuglenker verstarb später im Spital an seinen Verletzungen. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich bei Haute-Nendaz ein Verkehrsunfall. Dabei verlor eine Person ihr Leben.

Gemäss Kantonspolizei kam am Donnerstagnachmittag ein 76-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Wallis in der Nähe von Haute-Nendaz von der Strasse ab. Sein Wagen überschlug sich mehrmals und kam schlussendlich 45 Meter unterhalb der Strasse zum Stillstand. Dabei wurde der Mann aus dem Fahrzeug geschleudert. Er starb später im Spital von Sitten an seinen Verletzungen. Die Gründe für den Unfall sind noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

10. Oktober 2019, 21:30

