Hecht gefiel den Besuchern am allerbesten

Die Gampel-Besucher verteilen dem Open Air 2018 durchwegs gute Noten. Besonders wichtig war ihnen die Stimmung. Von der Musik gefielen die Schweizer Bands - allen voran Hecht.

Zum elften Mal wurden Besucher nach dem grossen Musikevent zu ihren Eindrücken und nach ihrer Zufriedenheit befragt: 2786 Personen nahmen schriftlich an der Umfrage teil. Zusätzlich wurden am Freitag und Samstag 842 mündliche Befragungen auf dem Gelände durchgeführt. Im Durchschnitt geben die Gampel-Besucher dem vergangenen Open Air die Note 5,05. Bei der mündlichen Befragung auf Platz resultiert mit 5,7 sogar die höhere Benotung.

Bei der mündlichen Befragung selbst liessen die Festivalmacher die Qualität des Line ups beurteilen. 22 Prozent beurteilten das Line up als sehr gut, 52.3 % als gut und 20 % als genügend. Lediglich 2.8 % der befragten Besucher beurteilten das Line up negativ. Am allerbesten gefiel dem «Gampel»-Publikum 2018 Hecht. Nach 2016 mit Patent Ochsner liegt zum zweitenmal eine Schweizer Band an erster Stelle.

Beide Headliner schlecht bewertet

Auf Platz zwei liegt Macklemore gefolgt von Marteria. Schlecht bewertet werden die beiden Headliner Thirty Seconds To Mars und The Chemical Brothers. Ganz allgemein könne man sagen, dass die ersten vier Acts eher dem Party-Volk entsprechen würden, teilen die Festivalmacher mit. Auch bei den DJs räumen vor allem die Party-DJs ab: Auf erster Stelle gevotet wurden Die Atzen vor Party-DJ Mike – erstmals ein DJ aus dem Oberwallis.

Das Bild, dass derzeit die Schweizer Bands sehr beliebt sind, zeigt sich auch bei den gevoteten Wunschbands für 2019. Noch nie waren dermassen viele Schweizer Bands in den vordersten Plätzen rangiert. Die Lieblingsband ist mit sehr grossem Abstand Lo & LeDuc, Hecht klassieren sich an vierter Stelle und Patent Ochsner an sechster Stelle.

Der Grossteil der Bands fürs Open Air 2019 werden im März bekannt gegeben.

22. Januar 2019, 19:26

