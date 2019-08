Simpiler Festumzug als krönender Abschluss der Heimattagung

Mit einem grossen Festumzug ging am Sonntag die fünfte Simpiler Heimattagung zu Ende. Foto: Walliser Bote

Mit einem grossen Festumzug ging am Sonntag die fünfte Simpiler Heimattagung zu Ende. Über 30 Gruppen nahmen teil. Das prächtige Sommerwetter lockte auch zum Abschluss des viertägigen Dorffestes zahlreiche Zuschauer auf die Südseite des Simplonpasses.

Der Startschuss zur diesjährigen Simpiler Heimattagung fiel bereits am Nationalfeiertag. Mit einem umfangreichen und vielfältigen Programm wussten die Organisatoren bis Sonntag für viel Unterhaltung zu sorgen. Dazu zählten etwa ein Bauern-Brunch, Dorf- und Museumsführungen, Konzerte auf dem Dorfplatz, Waterslide-Contest, Helikopterrundflüge oder eine Buchvernissage über die 750-jährige Geschichte der Pfarrei Simplon.

Zum Abschluss des viertägigen Dorffestes stand am Sonntagnachmittag schliesslich ein grosser Festumzug an. Über 30 Gruppen nahmen an diesem teil und repräsentierten dabei das aktive Vereinsleben des 300 Einwohner zählenden Dorfes.

Im Zehn-Jahres-Rhythmus

Das Motto der diesjährigen und insgesamt fünften Heimattagung von Simplon Dorf lautete «Us starchs Stuck Heimat». Das Dorffest findet traditionell alle zehn Jahre statt. Das Ziel der Veranstaltung bleibt jeweils dasselbe: Weggezogene Simpiler wieder einmal im Dorf begrüssen und Gästen aus Nah und Fern zeigen, was die Simplon Südseite zu bieten hat.

msu

04. August 2019, 17:14

