Freizeit | Herbstgenuss in Unterbäch zum Thema Wasser

Der Suonen- und Sudelpark in Unterbäch Foto: zvg

Rund 70 Interessierte haben am Samstag am zweiten Herbstgenuss in Unterbäch teilgenommen. Neben den Gaumenfreuden standen Informationen und das Miteinander im Fokus.

Nach dem letztjährigen Erfolg gab es am Samstag eine Wiederholung des Unterbächner Herbstgenusses. Unter dem Motto «Zämu unnerwägs – ässu, trichu, gniässu» lancierte Unterbäch Tourismus einen Dorfrundgang der besonderen Art. An acht Posten wurde den Teilnehmern zum diesjährigen Thema «Wasser» Kultur und Kulinarik aus dem Dorf und der Region nähergebracht.

Bei herrlichem Herbstwetter trafen sich die Interessierten beim Sporthotel Walliserhof. Mit einem Begrüssungsapéro, gefolgt von einer stärkenden Herbstsuppe, wurde der Event eröffnet. In der Wiese im «Chumpbord» hat anschliessend der Gemeinderat das geplante Projekt «Naherholungsgebiet mit See und Stellplätzen» vorgestellt. Danach gings über den Bach weiter zum nächsten Posten. Dort präsentierte die noch junge Fischzucht Unterbäch ihren Betrieb. Die Teilnehmer durften den Fisch in verschiedenen Variationen mit einem passenden Wein degustieren. Besonders die geräucherte Forelle fand grossen Zuspruch.

Zurück zum einfachen Leben

Nur fünf Minuten weiter öffnete Reto Gilli seine Blockhütten. Unter dem Motto «Back to simple Life» bietet ProJacks Hütten- und Naturerlebnisse zum Entschleunigen an. Neben einem Glas Rotwein und einheimischer Hauswurst konnten die Teilnehmer die Hütten, Saunen und Kneippmöglichkeiten besichtigen und letztere auch ausprobieren. Erfrischt ging es weiter zur wasserangetriebenen Hammerschiede. Hier wurde der Gruppe das jahrhundertalte Handwerk von Gabriel Pfaffen live vorgeführt. Die Teilnehmer waren begeistert von der komplett erhaltenen und funktionstüchtigen Schmiede. Daniel Vogel, stolzer Besitzer der Anlage, präsentierte die Werkzeuge von anno dazumal, während sich die Leute mit Martini und Focaccia stärkten.

Auf dem Spielplatz oberhalb der Kirche erläuterten dann Rosa und Marcel Weissen von der Geteilschaft des Suonen- und Sudelparks die Tradition und Technik des Wässerns im Wallis. Dazu wurde Gletscherwasser serviert. Weiter ging es zur Bierdegustation in den Pfarrgarten. Die kleine Brauerei «Heidnischbier» stellte ihre verschiedenen Gerstensäfte vor. Abgeschlossen wurde der Rundgang mit einem typischen Walliser Herbstgericht – einem reichhaltigen Brisolée-Buffet mit «niwum Wii», serviert im Hotel Alpenhof.

pd/map

24. September 2018, 14:09

Artikel teilen