«Tigresse» aus Bürchen gewinnt bei den Rindern

Nach dem Nationalen Finale in Aproz 2018 und nach der diesjährigen Alpsömmerung haben Eringerzüchter und Tiere am Sonntag in der Goler-Arena in Raron die neue Ringkuhkampf-Saion im Oberwallis in Angriff genommen.

Gemäss Viehliste sind für den ersten Oberwalliser Ringkuhkampf der Saison 2018/2019, bei dem sich Halter und Tiere fürs «Kantonale» in Aproz am 4. und 5. Mai 2019 qualifizieren können, rund 170 Tiere angemeldet. Mit den Ausscheidungskämpfen in der Kategorie Rinder, in der insgesamt 47 Tiere gelistet sind, fiel gegen 9.30 Uhr sodann der Startschuss in die neue Stechfestsaison. Gekämpft wurde ausserdem in der Kategorie Erstmelken (31 Tiere) und in drei Kategorien Kühe, in welche die insgesamt 96 aufgebotenen Tiere je nach Gewicht eingeteilt wurden.

Kategorie Rinder

Insgesamt 16 Tiere hatten sich für den Final in der Kategorie Rinder qualifiziert, welche gegen 14.15 Uhr in die Arena geführt wurden, nachdem einige Einsatzkräfte der Feuerwehr den staubigen Boden der Arena bewässert hatten. Nachdem die jungen Tiere von ihren Besitzern losgelassen wurden und sich diese hinter die Abschrankungen begeben hatten, kämpften deren Tiere, wie auch schon während den Ausscheidungskämpfen am Sonntagmorgen, hartnäckig und sofort kam es zu zahlreichen Duellen. Einen besonders langen Kampf lieferten sich «Dyamir» von der Familie Heinzmann Fabian aus Visperterminen und «Gina» von Rosmarie Heldner aus Raron, wobei nach gut 20 Minuten das Rind aus Raron überlegen war. Daraufhin wurde «Dyamir» aus dem Ring genommen und klassierte sich auf dem 6. Platz.

1. «Tigresse», Gebrüder Furrer, Bürchen

2. «Joconde», Schnydrig Cyndi und Urbi, Mund

3. «Xaphir», Stallung Uli, Pasci, Lisi, Gampel

4. «Ninja», Familie Zumoberhaus, Oberwald

5. «Taiga», Gebrüder Furrer, Bürchen

6. «Dyamir», Familie Heinzmann Fabian, Visperterminen

7. «Maybeline», Milibodu-Bojie, Bürchen

Der diesjährige Qualifikationskampf, der zugleich auch der letzte Ringkuhkampf des laufenden Jahres im Oberwallis darstellt, wird von der Eringerviehzuchtgenossenschaft Visp-Brig organisiert. Im Rahmen der «Foire du Valais» kam es im Unterwallis bereits am Samstag zu einem ersten Qualifikationskampf für Aproz 2019. Wie im vergangenen Jahr wurden die Kämpfe in der Kategorie Rinder des Herbstmatches in Martinach nämlich eine Woche früher ausgetragen. Dabei konnte sich «Pakhea» von Pierre-André Deslarzes aus Versegères die Siegerglocke und zugleich das Ticket für das Nationale Finale der Eringerrasse sichern.

pan / zen

23. September 2018, 14:51

