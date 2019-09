Hereinspaziert ins Baudenkmal

Am Wochenende vom 14. und 15. September stehen im ganzen Wallis, von Saint-Maurice bis Ernen, die Türen zu Kulturdenkmälern aller Epochen offen. Unter dem Motto «Farben» ist allerhand Interessantes und Verborgenes zu entdecken.

Die Tage des Denkmals öffnen Türen zu Kirchen und Institutionen aber auch zu Privathäusern, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. So zum Beispiel das Albertini-Haus in Leuk-Stadt mit seinen zahlreichen Wandmalereien. Christine Pfammatter und Peter Pfammatter gewähren einen Einblick in dieses Privathaus und wissen einiges über die Malerei zu erzählen, die Jahrhunderte hinter Putz verborgen lag.

In Susten bieten Carlo Schmidt und Karolin Wirthner Führungen in der alten Suste an. Im ältesten Gebäude von Susten gibt es Deckenmalereien zu entdecken, die in der Grisaille-Technik ausgeführt wurden. 22 Baudenkmäler im ganzen Kanton haben an diesem Wochenende offene Türen. Im Oberwallis können neben dem Albertini-Haus in Leuk-Stadt und der Alten Suste in Susten noch das Belwalder-Gitsch Hüs in Grengiols und die Kirche St. Georg in Ernen besichtigt werden. Im Lötschentaler Museum kommentiert Fotograf Thomas Andenmatten eine grössere Auswahl Fotografien von Albert Nyfeler. Eingeläutet wurden die Denkmaltage mit über 70 Glockengeläuten von Oberwalliser Kirchen. Programm der Denkmaltage www.vs.ch/de/web/jep/programme

Mehr zu den Denkmaltagen lesen Sie im Walliser Bote vom 16.09.2019.

14. September 2019, 18:22

