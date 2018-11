Digitalisierung als Schwerpunktthema

Stefan Bumann, Chef der Dienststelle für Hochchhulwesen, Staatsrat Christophe Darbellay und Hélène Gapany Savoiz, Adjunktin Dienststelle für Hochschulwesen stellen in Sitten den kantonalen Hochschulbericht 2018 vor. Foto: Walliser Bote

Den Schwerpunkt des vierten kantonalen Hochschulberichts, der durch die Dienststelle für Hochschulwesen (DH) veröffentlicht wird, bildet das Thema Digitalisierung.

Im Hochschulbericht 2018 hat sich die Dienststelle für Hochschulwesen (DH) mit den Herausforderungen und den Chancen der Digitalisierung für die im Kanton Wallis angesiedelten Hochschulen und Forschungsinstituten befasst. Ebendiese Institutionen würden in der Digitalisierung die Chancen zur gesellschaftlichen Entwicklung und zu mehr Wohlstand sehen, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Anwendungen neuer Technologien würden laufend im Hochschulbereich integriert und weiterentwickelt und das Dienstleistungsangebot werde ausgebaut.

Indes will der Kanton seine Bemühungen in Sachen Bildung, Forschung und Innovation im Bereich der Digitalisierung fortzusetzen. Man werde die von den Schulen lancierten Initiativen unterstützen, sodass Jugendliche ihre digitalen Kompetenzen weiter verbessern könnten.

Im Rahmen seiner Hochschulpolitik verfolgt der Staat die Zielsetzung, ein ergänzendes Angebot auf Uni-, FH- und HF-Stufe zu gewährleisten und die Ausbildungs- und Forschungsstandorte weiterzuentwickeln. So etwa mit dem Modul «adaptative and personnalised learning» der Fernfachhochschule Schweiz in Zusammenarbeit mit dem UNESCO-Lehrstuhl, mit dem Konzept «blended learning» der FernUni oder mit dem Programm «Team Academy» der HES-SO Valais-Wallis.

Im Bereich der Fortbildung werden die CAS-Studiengänge «Künstliche Intelligenz» und «Biometrics and Privacy» angeboten. Ferner werden Hochschul- und Forschungsstandorte entwickelt. Abschliessend wird seitens des Kantons festgehalten, dass die Weiterentwicklung der Digitalisierung eine Priorität der zwischen den Hochschulen und der DH abgeschlossenen Leistungsverträge darstelle.

27. November 2018, 10:41

