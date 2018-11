Hühnerfarm in Agarn?

Die Gemeinde Agarn trifft ­Abklärungen, ob auf ihrem Territorium die Ansiedlung eines Elterntierparks von ­Micarna mit 50 000 Hühnern angesiedelt werden könnte. Dabei wären allerdings ­einige Hürden zu nehmen.

Micarna, ein Tochterunternehmen der Migros für Fleisch-, Geflügel-, Fisch- und Eiprodukte, sucht seit Jahren mögliche Standorte im Oberwallis für die Geflügelproduktion. Bekanntlich scheiterte im vergangenen Jahr in Steg-Hohtenn der Bau eines Elterntierparks für 50 000 Hühner am Widerstand der Burger von Steg sowie der Bevölkerung der Nachbargemeinde Niedergesteln.

Nach Informationen des «Walliser Boten» steht nun die Gemeinde Agarn mitten in Vorabklärungen, ob ein identisches Projekt wie in Steg zwischen Turtmann und Agarn realisiert werden könnte. «Wir haben mit dem Projektleiter von Micarna Terrains definiert, die für den Bau eines Elterntierparks infrage kämen. Aber wir sind weit davon entfernt, von einem konkreten Projekt zu sprechen», erklärt Agarns Gemeindepräsident Thomas Matter auf Anfrage.

Das mögliche Bauterrain in den «Mühlachru» östlich von Agarn an der Gemeindegrenze zu Turtmann-Unterems umfasst rund 35 000 Quadratmeter landwirtschaftlichen Boden. Es ist im Besitz von sechs Privateigentümern und einer Immobilienfirma. Diese sind von der Gemeinde Agarn am Dienstag zu einer Informationssitzung eingeladen worden. «Es gab verschiedene Reaktionen seitens der Besitzer. Es meldeten sich Stimmen, die den Nutzen durchaus sehen. Andere äusserten sich skeptisch, was die Massen­haltung von Hühnern anbelangt», so Matter.

Mit dem Verkauf der Böden an Micarna freilich wäre es nicht getan, betont Matter. «Eine weitere Hürde, die das Projekt nehmen müsste, wäre die Umzonung des landwirtschaftlichen Bodens in eine Gewerbezone. Hühnerfarmen dürfen nämlich nur in Industriezonen gebaut werden.» Gleichzeitig müsste auch mit Swissgrid über eine Verlegung einer Hochspannungsleitung verhandelt werden, die das Gebiet durchquert. Letztlich aber werde das noch vage Projekt, sofern es sich konkretisieren sollte, sicher der Bevölkerung von Agarn zum Entscheid unterbreitet. Als nächsten Schritt in den Sondierungen besichtigt der Agarner Gemeinderat den im Bau befindlichen Elterntierpark von Micarna in Siders.

14. November 2018, 10:05

Artikel teilen