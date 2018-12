Erneuerbare Energie für den Eigengebrauch

Energie | HYDRO Exploitation installiert 1100 Solarpanels auf dem Dach ihrer Werkstätten in Martinach

Innovativ. Dank 1'100 Solarpanels kann die HYDRO Exploitation den Energiebedarf ihrer Zentralen Werkstätte in Martinach zu 60 Prozent mit Sonnenenergie abdecken. Foto: zvg

Auf dem Dach der Zentralen Werkstätten der HYDRO Exploitation in Martinach wird zukünftig Photovoltaik-Energie produziert. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden die Solarpanels mit einer installierten Fläche von 1‘800 Quadratmetern am heutigen Mittwoch in Betrieb genommen.

Die Solarpanels decken gemäss Mitteilung 60 Prozent des Energiebedarfs der Werkstätten ab. Das gemeinsame Projekt von HYDRO Exploitation und Forces Motrices Valaisannes (FMV) hat demnach zum Ziel, die erneuerbare Energie für den Eigenverbrauch zu nutzen.

Die erwartete Jahresproduktion beträgt 310 MWh, was einem Jahresverbrauch von 70 Haushalten entspricht. Die fehlende Energie (zirka 40 Prozent) für den Betrieb der Werkstätten werde laufend nach Bedarf von FMV geliefert, schreibt HYDRO Exploitation weiter.

Die Kosten der neuen Photovoltaik-Anlage betragen 300'000 Franken für ein Return on Investment, der über 10 Jahre erwartet wird.

pd/msu

19. Dezember 2018, 10:06

Artikel teilen