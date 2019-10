Kurtaxen: IG Riederalp geht auf die Barrikaden

Die vergangene Woche gegründete IG Riederalp kritisiert in einer Mitteilung das überarbeitete Kurtaxenreglement der Aletsch Arena scharf. Das neue Berechnungsmodell will man so nicht akzeptieren.

Das neue Kurtaxenreglement sei ohne Umfrage bei den Gästen und Zweitwohnungsbesitzern und ohne Mitsprache des wichtigsten Tourismuspartners ausgearbeitet worden, kritisiert die IG Riederalp. In der Mitteilung schreibt sie: «Die hohen Pauschalzahlungen, die nun die Zweitwohnungseigentümer mit alleinigem Risiko für leerstehende Wohnungen resp. fehlende Gäste bezahlen sollten, können nicht akzeptiert werden.»

Das Leistungsangebot biete dem Gast vor allem im Winter keinen Mehrwert. Weiter verlangt die IG Riederalp, «die mehrmals angeforderten Angaben zur Berechnung resp. Belegung der Kurtaxenpauschale endlich offen zu legen».

Das gemeinsame Ziel aller Beteiligten sollte demnach sein, den Tourismus auf der Aletsch Arena nachhaltig, massvoll und erfolgreich weiter zu entwickeln, schreibt die IG. Man sei bereit, als Partner einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Voraussetzung dafür sei aber, dass alle Tourismuspartner einen «offenen, transparenten und respektvollen Dialog» pflegten.

Die IG Riederalp wurde am vergangenen Samstag gegründet. Von den über 160 Mitgliedern waren gemäss Mitteilung 85 anwesend. Zum ersten Präsidenten wurde Beno Meier von Niedergösgen gewählt.

pd/msu

10. Oktober 2019, 14:21

