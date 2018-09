Immer mehr Frauen bewerben sich als Polizistinnen

Immer mehr Frauen entscheiden sich für den Polizeiberuf. Dies zeigt sich besonders beim Nachwuchs. Rund ein Drittel der Walliser Aspiranten sind weiblich. Dieses Jahr wird die Zahl sogar auf 42 Prozent ansteigen. Jahrgangsbeste der Abschlussklasse war in diesem Jahr mit Marianne Kuonen ebenfalls eine Frau.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, sind derzeit 13 Prozent der Polizisten im Kanton weiblich. Dieser Prozentsatz habe sich in den letzten Jahren aufgrund von Aspirantenklassen, die zu einem Drittel aus Frauen bestünden, weiter erhöht. In diesem Jahr werde diese Quote sogar 42 Prozent erreichen.

Zudem sei der Anteil der Frauen, die sich in den letzten vier Jahren bei der Kantonspolizei Wallis beworben hätten, auf 30 Prozent angestiegen.

Marianne Kuonen als Jahrgangsbeste

In diesem Rahmen teilt die Kantonspolizei mit, dass die 24-jährige Marianne Kuonen aus Guttet-Feschel ihre Ausbildung dieses Jahr als Jahrgangsbeste abgeschlossen hat. Sie absolvierte demnach erfolgreich ihre Berufsausbildung an der Polizeischule Savatan und ist nun Polizistin mit eidgenössischem Fachausweis.

Ihr Beispiel zeige, dass eine Karriere im Polizeiwesen für Frauen und Männer gleichermassen möglich sei. Die Kantonspolizei Wallis zeigt sich stolz darauf, «immer mehr Frauen in ihren Reihen begrüssen zu dürfen». Zudem bekleideten sechs Frauen wichtige Positionen bei der Walliser Kantonspolizei.

26. September 2018, 10:40

