In Crans-Montana stehen über 1400 Zweitwohnungen zum Verkauf

In den Schweizer Bergen stehen mehr als 9000 Ferienwohnungen und viele Luxushäuser zum Verkauf – am meisten davon in Crans-Montana.

In den 120 touristischen Gemeinden der Schweiz waren Ende September rund 9117 Zweitwohnungen auf dem Markt. Das zeigt laut «SonntagsZeitung» die Auswertung von Inseraten durch das Immobilien-Beratungsunternehmen Wüest Partner. Die genannten Wohnungen sollen insgesamt einen Wert von mehr als 4,5 Milliarden Franken haben. Mit 1437 suchen in Crans-Montana am meisten Zweitwohnungen einen Käufer, gefolgt von Haute-Nendaz, Verbier und Veysonnaz mit 881. In Ollon mit Villars sind es immerhin noch 288 Immobilien.

Der Grund dafür sei auf die Annahme der Zweitwohnungsinitiative im Jahr 2012 zurückzuführen, nach der alles gebaut wurde, was eine Bewilligung erhielt. Seit Herbst 2012 seien deshalb regelmässig zwischen 8000 und 10'000 Zeitwohnungen auf dem Markt. 2003 waren es laut «SonntagsZeitung» noch 3513.

Diese Ausgangslage lässt die Preise purzeln. In Verbier etwa sind diese laut Daniel Guinnard von der gleichnamigen Immobiligenagentur im Schnitt um 6 Prozent zurückgegangen. Ein Trend, der sich laut Experten noch verstärken könnte.

04. November 2018, 13:03

