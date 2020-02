In Glis regieren wieder die Bäjini

Mit der traditionellen Chessletta organisiert von der Bäjizunft wurde am Mittwochabend die Gliser Fasnacht eingeläutet. Ab sofort regieren für die nächsten Tage bis am Aschermittwoch die Bäjini. Bereits am Dienstagabend gabs beste Unterhaltung im Briger Pfarreizentrum am Schnitzelbankabend des Briger Türkenbunds.

Angeführt von Zunftmeister Andreas Briggeler führte der fasnächtliche Umzug vom Restaurant «Gliserallee» aus durch die Gliserallee. Politische Vertreter der Stadtgemeinde Brig-Glis, Vorstand wie Mitglieder der Bäjizunft und befreundeter Zünfte sowie zahlreiche Guggenmusiken zogen bis auf den Gliser Dorfplatz. Dort übergab der Brig-Gliser Stadtpräsident Louis Ursprung ein letztes Mal das Zepter der Macht an die Bäjizunft. Als symbolischen Akt der Fasnacht 2020. Ursprung wird morgen Donnerstag auch in Brig die Macht übergeben, bis er am Aschermittwoch selber wieder die Regierungsgeschäfte übernimmt. Jedoch nur noch bis im im Herbst, bis sein Nachfolger als Schlossherr bestimmt sein wird.

Bereits gestern Dienstagabend waren 350 Gäste dem Ruf des Ministeriums des Briger Türkenbunds gefolgt. Im Briger Pfarreizentrum hatte der traditionelle Schnitzelbankabend stattgefunden. Viele Besucher fanden durchaus Gefallen am Programm: Bei einigen kam der Mix aus Comedy, klassischen Schauspieleinlagen und traditionellen Schnitzelbänken doch eher durchzogen an. Mittürke und Moderator Adrian Arnold führte durch die Show mit den Gruppen «Dünitü», «Narruvolch», »Madame de Paris», «Räblisch» und «Üfheeru».

Solche Abende gehören zur Fasnacht

Der erst kürzlich ins Amt eingesetzte Grossvezier Hatschi Grienig Ischliifi alias Patrick Hischier hatte mitsamt seinem Ministerium eingeladen: «Solche Abende gehören für mich neben den Umzügen und den Feiern unbedingt auch zur Fasnacht», sagte Hatschi Grienig Ischliifi am Tag danach.

Heute Donnerstag findet der traditionelle Kinderumzug statt, der von der Bäjizunft und dem Türkenbund gemeinsam organisiert wird.

19. Februar 2020, 21:00

