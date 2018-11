Wie sieht das Ingenieurwesen der Zukunft aus?

Auch Richard Ridinger, CEO der Lonza (rechts) nahm an den Workshops teil und hielt ein Referat zum Thema: Die Manufaktur der Zukunft. Foto: Walliser Bote

Bei den Jubiläumsfeierlichkeiten liess man die vergangenen 30 Revue passieren, gleichzeitig wurde aber auch ein Blick in die Zukunft geworfen. Foto: Walliser Bote

Die Jubiläumsfeierlichkeiten fanden am Donnerstag auf dem zukünftigen Campus Energypolis der HES-SO Valais-Wallis in Sitten statt. Zahlreiche Referenten, darunter Richard Ridinger, CEO der Lonza oder auch Lionel Thomas, Direktor von Constellium Valais skizzierten in ihren Referaten wie die Zukunft des Ingenieurwesens aussehen könnte.

Die Baustelle auf dem zukünftigen Campus Energypolis wurde kurzerhand in einen Festsaal verwandelt. Am Vormittag fanden für geladene Gäste Workshops statt, bei denen unter anderem die Frage diskutiert wurde, welche Auswirkungen die Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Big Data auf die Industrie haben. «Wir wollen, dass unsere Gäste mitdiskutieren können und das bei ihnen etwas haften bleibt» erklärt Gaëtan Cherix, Direktor der Hochschule für Ingenieurwissenschaften. Das 30-Jahr-Jubiläum bietet gemäss Cherix aber auch die Gelegenheit, einen Blick zurück zu werfen und die Pioniere zu würdigen, deren Wagemut die Gründung der Hochschule zu verdanken sei.

Zu Gast bei der Jubiläumsfeier war auch Xavier Comtesse, unter anderem Gründer des ersten «Industrial Think Thank» in der Schweiz. Was für ihn die grössten Herausforderungen der Digitalisierung sind, lesen Sie im WB vom 23. November.

meb

22. November 2018, 14:43

