Initiative «Für einen Kanton Wallis ohne Grossraubtiere» ist gültig

Politik | Walliser Stimmvolk wird sich wohl frühestens im Herbst 2020 an der Urne äussern können

Das Parlament diskutierte am Donnerstag über die Volksinitiative «Für einen Kanton Wallis ohne Grossraubtiere». (Archivbild) Foto: WB/Andrea Soltermann

Die Initiative «Für einen Kanton Wallis ohne Grossraubtiere» wurde am Donnerstag im Parlament für gültig erklärt.

Die Volksinitiative «Für einen Kanton Wallis ohne Grossraubtiere» kam entgegen dem Vorschlag der vorberatenen Justizkommission am Donnerstag im Parlament durch. Vertreter der CVPO und CSPO hatten die Initiative am 16. Januar 2017 eingereicht. Mit 118 Ja zu acht Nein bei einer Enthaltung erklärte der Grosse Rat die Initiative am Donnerstag bezüglich dem geforderten Verbot der Einfuhr und Freilassung von Grossraubtieren für teilweise ungültig. Dieser Passus gab im Vorfeld zu Reden. Gültig ist die Initiative nun mit folgendem Text: «Der Staat erlässt Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur Beschränkung und Regulierung des Bestands. Die Förderung des Grossraubtierbestands ist verboten.»

Der Staatsrat wird nun einen Bericht verfassen. Dieser wird mit grosser Wahrscheinlichkeit noch einmal im Kantonsparlament behandelt. Deshalb dürfte sich das Walliser Stimmvolk frühestens im Herbst 2020 zur Volksinitiative an der Urne äussern können.

sr

12. September 2019, 11:51

