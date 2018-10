Österreichische Gruppe ist neuer grösster Einzelaktionär bei den Saastal Bergbahnen

Konnten am Mittwoch vor den Medien in Bern den neuen Investor der Saastal Bergbahnen präsentieren: Roger Kalbermatten, Simon Buman und Investor Markus Schröcksnadel (von links). Foto: Walliser Bote

Der Ausschuss «erweiterter Verwaltungsrat der Saastal Bergbahnen», die Gemeinde Saas-Fee und der bisherige grösste Einzelaktionär Edmond Offermann zeigen sich froh, mit der Gruppe Schröcksnadel einen neuen Investor gefunden zu haben.

Dieser will nicht nur dringend benötigtes neues Kapital in der Höhe von zwölf Millionen Schweizer Franken in die Gesellschaft einbringen, sondern durch sein Know-how auch deren Fortbestand gewährleisten. Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. Oktober sollen die Weichen gestellt werden, damit die Gruppe Schröcksnadel mit Sitz in Innsbruck als neuer Investor bei der Saastal Bergbahnen AG einsteigen kann.

Mit den traktandierten Ersatzwahlen soll der Verwaltungsrat wiederum auf fünf Mitglieder vervollständigt werden. Der Generalversammlung werden laut Mitteilung der Saastal Bergbahnen folgende Personen als Ersatz für die demissionierenden Verwaltungsräte vorgeschlagen: als Vertreter der Einwohner- und Burgergemeinde Saas-Fee Simon Bumann und für den neuen Investor Peter Schröcksnadel und Markus Schröcksnadel. Edmond Offermann und Oscar Supersaxo verbleiben als bisherige Verwaltungsräte im Amt.

Grundstein für Sanierung gelegt

Mit der geplanten Kapitalherabsetzung von 50 Prozent und gleichzeitiger Kapitalerhöhung von 6.2 Millionen Franken sowie der Auflösung von gesetzlichen Reserven, könnten einerseits die per 31. Juli 2018 angesammelten Verlustvorträge von 8.2 Millionen Franken beseitigt und andererseits dringend notwendige ausserordentliche Abschreibungen vorgenommen werden.

Unter dem Vorbehalt, dass die Anträge des Verwaltungsrats von den Aktionären angenommen würden, sei der Grundstein für eine nachhaltige Sanierung der Gesellschaft und eine vielversprechende Zusammenarbeit mit dem neuen Investor und Bergbahnbetreiber Gruppe Schröcksnadel damit gelegt. Die bisherigen grössten Aktionäre, Edmond Offermann und die Einwohner- und Burgergemeinde Saas-Fee, stünden geschlossen hinter diesen Anträgen, heisst es weiter.

Nach der erfolgreichen Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung und dem Einstieg des neuen Investors würde sich die Aktionärsstruktur der Saastal Bergbahnen wie folgt präsentieren: Gruppe Schröcksnadel zirka 29 Prozent, Edmond Offermann zirka 23 Prozent, Gemeinde Saas-Fee und Saas-Fee/Saastal Tourismus zirka 21 Prozent, übrige Aktionäre zirka 27 Prozent. Die Gruppe Schröcksnadel hat die Option, die Aktien von Edmond Offermann in den nächsten Jahren zu eignen.

Kalbermatten und Offermann zufrieden

Für die Gemeinde Saas-Fee und Gemeindepräsidenten Roger Kalbermatten geht damit eine Phase der Unsicherheit und einer gewissen Unruhe zu Ende. «Mit der Gruppe Schröcksnadel haben wir einen Investor gefunden, der unsere Sprache spricht, die Bedürfnisse der Destinationen Saas-Fee und Saas-Almagell respektiert und bereits erfolgreich zehn Skigebiete in den Alpen betreibt. Das sind sehr gute Voraussetzungen für eine florierende Zukunft der Saastal Bergbahnen.»

Edmond Offermann wird vorläufig seine Investitionen in die Destination Saas-Fee und seinen Anteil an den Saastal Bergbahnen aufrechterhalten. «Die Entwicklung der Destination Saas-Fee und ihr Wohlergehen liegen mir nach wie vor am Herzen. Mit einem so professionellen Bergbahnbetreiber und weitsichtigen Investor an unserer Seite, werden wir der 'Perle der Alpen' zu neuem Glanz verhelfen. Wenn ich meine Aktienanteile an den Saastal Bergbahnen eines Tages der Gruppe Schröcksnadel abtrete, werde ich den Verkaufserlös in den Ausbau der Destination Saas-Fee investieren.»

Stellvertretend für die Gruppe Schröcksnadel äussert sich Markus Schröcksnadel zum geplanten Einstieg in die Saastal Bergbahnen: «Saas-Fee mit seinem authentischen Dorfbild, der traditionellen Autofreiheit und dem unglaublich schönen Bergpanorama, übt nach wie vor eine magische Anziehungskraft auf die Urlauber aus. Als skibegeisterte Familie gefällt uns besonders die absolute Schneesicherheit, die Saas-Fee dank der Höhenlage und seinem Gletscherskigebiet mit Sommerskibetrieb bieten kann. Die anspruchsvollen Pisten mit den langen Abfahrten, lassen jedes Skifahrerherz höherschlagen. Wir freuen uns, mit den Saas-Feern zusammen diesen einzigartigen Ort weiter zu entwickeln.»

03. Oktober 2018, 14:42

