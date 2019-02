Ja zu Gemeindefusion

Die Stimmbürger von Bagnes und Vollèges im Unterwallis haben am Sonntag mit einer Zweidrittels-Mehrheit für eine Fusion der beiden Gemeinden gestimmt. Ab dem 1. Januar 2021 heisst die neue Gemeinde mit fast 10'000 Einwohnern als Val de Bagnes.

In Bagnes mit dem Ferienort Verbier gibt es fast 8000 Einwohner. In Vollèges leben etwas mehr als 2000 Menschen. Die beiden Gemeinden arbeiten seit vielen Jahren in mehreren Bereichen zusammen. 2015 wurde das Fusionsprojekt gestartet.

Im zweiten Quartal des Jahres muss die Bevölkerung der beiden Gemeinden noch über den Fusionsvertrag abstimmen.

10. Februar 2019, 15:33

