«Mit der Heimfahrt habe ich mir Zeit gelassen»

Dort wo er gestartet ist wurde er wieder empfangen: Mathias Jäger kam am Samstagabend gesund in Turtmann an. Foto: mengis media

Nach drei Jahren auf dem Velo, 41 bereisten Ländern und 60 000 zurückgelegten Kilometern ist Mathias Jäger am Samstag in Turtmann angekommen – um zahlreiche Erfahrungen und Eindrücke reicher.

Am 12. Februar 2017 stieg Mathias Jäger in Turtmann auf sein Fahrrad. Sein Ziel war es, von dort nach Singapur zu fahren und sich dann neu zu orientieren. In Singapur angekommen hatte er das Gefühl, dass es noch nicht Zeit war, nach Hause zurück zu fahren und so ging seine Reise weiter. Täglich legte er rund 100 Kilometer zurück. Insgesamt kostete ihn die Reise 30 000 Franken. «Ich habe vor allem im ersten Jahr sehr sparsam gelebt».

Jäger hatte während seiner Reise keinen einzigen Unfall. Dies obwohl der Verkehr oft sein grösstes Risiko war. Platte Reifen oder ausgeleierte Bremsscheiben gab es aber einige – doch sein treuer Begleiter, sein Velo musste er nicht ersetzen. Positiv überrascht habe ihn vor allem der Iran. Die Menschen dort seien sehr gastfreundlich und offen gewesen. Seine Erwartungen nicht erfüllt habe hingegen Neuseeland.

Zu Beginn seiner Reise wurde er von der Guggenmusik verabschiedet und am Samstagabend wieder begrüsst. Zahlreiche Freunde und Bewohner von Turtmann liessen es sich nicht nehmen, den Weltenbummler persönlich zu begrüssen.

Ein ausführliches Interview mit Mathias Jäger lesen Sie in der Montagsausgabe des WB.

meb

16. November 2019, 18:00

