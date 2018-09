Mehr Schneesportler als im Vorjahr

Zufrieden. Berno Stoffel, Präsident der Walliser Bergbahnen, zog am Donnerstag anlässlich der Generalversammlung des Verbandes eine positive Bilanz zur Wintersaison 2017/18. Foto: Walliser Bote

Im vergangenen Winter waren auf den Walliser Pisten mehr Schneesportler unterwegs als im Vorjahr. Die Ersteintritte stiegen um 7 Prozent. Dies zeigte der Verband der Walliser Bergbahnen am Donnerstag anlässlich seiner Generalversammlung auf der Bettmeralp auf.

Die Vertreter der Walliser Bergbahnen blickten hauptsächlich positiv auf die Wintersaison 2017/18 zurück. "Ein kalter Winter mit Schnee im Überfluss, neue Skipassangebote sowie Investitionen in die Infrastruktur haben wesentlich dazu beigetragen, dass mehr Schneesportler im vergangenen Winter auf den Pisten unterwegs waren", bilanzierte Berno Stoffel, Präsident der Walliser Bergbahnen.

Demnach stiegen die Ersteintritte gegenüber dem Vorjahr um 7 Prozent. Gleichzeitig drückte Stoffel auf die Euphoriebremse: "Die Umsatzentwicklung fiel jedoch an vielen Orten bescheidener aus. Grund dafür sind die in vielen Gebieten angebotenen tiefen Preise und die höheren Kosten in der Pistenpräparation."

Der Vorstand der Walliser Bergbahnen mahnte daher die einzelnen Unternehmen zur Vorsicht, das exzellente Produkt des Walliser Winters nicht unter seinem Preis zu verkaufen. Die Konsequenzen einzelner Bahnen seien bereits nach zwei Jahren bedrohlich.

