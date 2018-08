Jubiläum der Kulturweg-Wanderung

Die kulturell-kulinarische Wanderung von Ausserberg über St. German nach Raron feiert heute ihr 20. Jubiläum. An elf verschiedenen Posten können sich die Teilnehmer neues Wissen aneignen und in den Genuss von regionalen Produkten kommen.

Die geführten Gruppen sind auf dem Höhenweg unterwegs, wo die Beteiligten Interessantes über Land und Leute, über Brauchtum und lebendige Walliser Kultur lernen. Nach rund sechs Stunden Wanderung, Genuss und Konversation wird der Tag in Raron mit einem Abschlussessen ausklingen.

In seinem Gründungsjahr 1999 zählte der Anlass um die 200 Teilnehmer, heute sind es 650. Dass die Veranstaltung auf grosse Nachfrage stösst, versteht sich von selbst. So wird sie in Zukunft unter neuer Führung aufrechterhalten. Der Gewinn wird traditionellerweise in Projekte rund um den Wanderweg investiert.

25. August 2018, 14:30

