Startschuss für Jubiläumskarawane gefallen

Das internationale Institut für Kinderrechte (IDE) und der Staat Wallis haben am Dienstag den Startschuss für eine Jubiläumskarawane gegeben, mit welcher man während eines Jahres das Wallis hochfährt, um die Beteiligung und Rechte aller Kinder des Kantons zu fördern.

Während die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (KRK) am 20. November 2019 ihren 30. Geburtstag feiert, kann das Wallis von sich behaupten, einigen Kategorien von schutzbedürftigen Kindern bereits seit 50 Jahren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. So feiert das Amt für heilpädagogische Frühberatung (AHFB), das Kinder mit einer Behinderung zuhause betreut, im nächsten Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

In Anbetracht dessen haben verschiedene Partner unter der Leitung des IDE, AHFB und kantonalen Jugenddelegierten entschieden, sich zu vereinen und den Kanton mit einer symbolischen Jubiläums-Karawane in sechs Etappen hochzufahren: Monthey, Martinach, Savièse, Sitten, Naters und zum Schluss Siders. An jedem dieser Orte finden verschiedene Veranstaltungen zum Thema Beteiligung statt, mit dem Ziel, das in 50 Jahren im Bereich Integration von Kindern mit Behinderung im Wallis Geschaffene zu beleuchten, die aktuellen Bedürfnisse der Fachleute, betroffenen Eltern und Kinder zu sondieren und ein Engagement für alle schutzbedürftigen Kinder jedes Alters zu schaffen. Kinderrechte, wie sie in der KRK beschrieben sind, betreffen tatsächlich alle Kinder.

Am Abschlussevent am 20. November in Siders werden Empfehlungen für das Zusammenleben mit allen Kindern im Kanton ausgesprochen. Diese Karawane soll auch die Entstehung zukünftiger Aktionen fördern, wie etwa Projekte von Jugendlichen, die bei der kantonalen Jugendkommission eingereicht werden können.

Sie richtet sich zwar in erster Linie an Personen, die mit oder für schutzbedürftige Kinder im Wallis arbeiten, an schutzbedürftige Kinder und ihre Eltern. Die Karawane soll aber auch die Entscheidungsträger des Kantons sowie die Öffentlichkeit sensibilisieren für die Bedürfnisse von schutzbedürftigen Kindern, insbesondere für das Bedürfnis, teilnehmen zu können.

20. November 2018, 10:14

