Jugendliche lancieren Projekte

Am 10. November 2018 fand ein Kurs von Steps4youth für Jugendliche statt. Beim Xperience Kurs lernten sie, wie man ein Projekt plant und durchführt.

Am Samstagmorgen begrüsste die Jugendarbeitsstelle Briglina und Goms elf Jugendliche im Jugendtreff Katakult in Brig. Im Kurs durften die Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren Projekte planen, welche dann in verschiedenen Jugendarbeitsstellen durchgeführt werden. Mit theoretischen Inputs der Kursleitung wurden die Ideen der Jugendlichen Schritt für Schritt zu einem konkreten Projekt geformt.

Der Kurs beinhaltete verschiedene Methoden der Ideensammlung, wichtige Punkte der Planung, Erstellen eines Budgets, Durchführung des Projektes und anschliessender Auswertung. Die Ziele dieses Kurses sind Wissen zu vermitteln, den Jugendlichen die Möglichkeit geben eigene Projekte durchzuführen und so die Jugendarbeitsstellen mitzugestalten.

pd / zen

13. November 2018, 12:05

