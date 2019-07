15-jähriger Oberwalliser entreisst Rentnerin Umhängetasche

Entreiss-Diebstahl | Jugendlicher Täter in Visp angehalten

Die Polizei konnte den jugendlichen Täter in Visp anhalten. Foto: Kapo Wallis

Gestern Sonntag hat ein Jugendlicher in Visp einer 84-jährigen Rentnerin die Umhängetasche entrissen. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich. Der 15-jährige Oberwalliser konnte von der Polizei angehalten werden.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf dem Visper Kaufplatz. Ein 15-Jähriger näherte sich einer 84-jährigen Frau und riss ihr die Umhängetasche vom Arm und flüchtete. Dabei kam die Rentnerin zu Fall und blieb verletzt am Boden liegen. Die Frau musste sich in Spitalpflege begeben.

Zeugen meldeten das Signalement des Jugendlichen der Einsatzzentrale der Kantonspolizei. Im Rahmen des Einsatzdispositives der Kantonspolizei konnte der Jugendliche kurze Zeit später in Visp angehalten werden. Das Jugendgericht hat eine Untersuchung gegen den Oberwalliser eingeleitet.

01. Juli 2019, 14:16

