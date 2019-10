Jungbürger erhielten Bürgerbriefe

Gesellschaft | 60 Jungbürger mit Jahrgang 2001 in Naters

Am Freitagabend nahmen in Naters 32 Jungbürger des Jahrgangs 2001 ihre Bürgerbriefe entgegen. Foto: zvg

Am Freitagabend nahmen in Naters 32 von insgesamt 60 Jungbürgern des Jahrgangs 2001 ihre Bürgerbriefe in Empfang.

Am Freitagabend stand im Zentrum Missione in Naters die Jungbürgerfeier des Jahrgangs 2001 auf dem Programm. Gemeindepräsident Franz Ruppen und Gemeinderat Bruno Lochmatter übergaben dabei 32 von insgesamt 60 Jungbürgern den Bürgerbrief. Für die musikalische Umrahmung des Anlasses sorgte die Jugendmusik Belalp unter der Leitung des Dirigenten David Lochmatter. Die Jungbürgerinnen Larissa Elsig und Joelle Imahorn untermalten mit einem Tanzsolo beziehungsweise einer Ansprache die Feier. Ein Stehimbiss bildete den Abschluss des Abends.

pd/wh

09. Oktober 2019, 17:58

