68 neue Jungbürger für Naters

Mit dem Erreichen ihrer Volljährigkeit nahmen am vergangenen Freitag in Naters 30 von insgesamt 68 Jungbürgerinnen und Jungbürger des Jahrgangs 2000 ihren Bürgerbrief in Empfang.

Gemeindepräsident Franz Ruppen und der zuständige Gemeinderat Bruno Lochmatter haben die Bürgerbriefe überreicht. Musikalische Unterhaltung gab es während der Feier durch die Jugendmusik Belalp unter der Leitung des Dirigenten David Lochmatter.

Der Jungbürger Leo Ruppen wandte sich in seiner Ansprache an die Anwesenden und wies insbesondere darauf hin, dass sich die Jungbürgerinnen und Jungbürger mit der Volljährigkeit auf die neu hinzugewonnen Rechte freuen, sich aber dennoch auch ihrer Pflichten bewusst sein sollen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil lud der Gemeinderat die Anwesenden zum Apéro ein. Die Jungbürgerinnen und Jungbürger waren danach zum gemeinsamen Nachtessen mit dem Gemeinderat eingeladen.

08. Oktober 2018, 13:45

