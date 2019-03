Nächster Schritt im Kampf gegen Schwarzarbeit im Wallis

Pressekonferenz am Mittwochvormittag bei Valbéton in Bramois mit Pierre-André Donnet, Direktor AVEmploi, François Glassey, Verantwortlicher von Valbéton, und Chiara Meichtry, Vize-Direktorin Walliser Baumeisterverband (von links). Foto: Walliser Bote

Der Kampf gegen Schwarzarbeit im Wallis nimmt eine weitere Hürde. Nach einer Testphase haben die Verantwortlichen von AVEmploi am Mittwoch die ersten Berufskarten des Kantons für Temporärangestellte ausgestellt. Mit der Karte kann überprüft werden, ob die Mitarbeiter über einen gültigen Arbeitsvertrag verfügen und ob deren Sozialbeiträge bezahlt werden.

Wie die Verantwortlichen des Walliser Baumeisterverbands (WBV) am Mittwoch mitteilen, sind sämtliche Kontrollen des fälschungssicheren, elektronischen Badges abgeschlossen. Künftig könnten sich alle Walliser Vermittlungsbüros an diesem Projekt beteiligen und jedem ihrer Arbeitnehmer einen solchen Badge ausstellen. Der Arbeiter muss ihn dann während der Arbeitszeit ständig bei sich tragen, so dass die Kontrolleure der paritätischen Kommissionen und die Arbeitsinspektoren jederzeit Überprüfungen vornehmen können.

Jeder Badge sei personalisiert und enthalte die Identität des Arbeitnehmers sowie einen QR-Code. Indem die Kontrolleure den Badge mit einem Smartphone scannen, haben sie Zugriff auf die Daten sowie ein Foto des Arbeitnehmers. Auch könne überprüft werden, ob der Arbeitgeber sämtliche Sozialbeiträge bezahlt hat. Der Badge ist drei Jahre gültig und wird von AVEmploi jeweils aktualisiert, wenn der Temporärangestellte einen neuen Auftrag annimmt.

Bankartige Authentifizierung soll Datenschutz gewährleisten

Genehmigt werde der Badge nur, wenn Arbeitsvertrag und Lohn des Arbeitnehmers den Gesamtarbeitsverträgen entsprechen. Den Unternehmen, welche Temporärangestellte beschäftigen, garantiere die Berufskarte, dass der Arbeitnehmer über die notwendigen Arbeitsbewilligungen und einen gültigen Auftrag verfügt. Die Kontrollen würden mittels der gesicherten Anwendung «Zerberus» erfolgen, die über eine bankartige Authentifizierung verfüge. Damit sei der Datenschutz gewährleistet.

AVEmploi hat sich als Pilotunternehmen für die Personalverleihfirmen zur Verfügung gestellt, um die Anpassung der Anwendung an die Bedürfnisse der Temporärbüros zu ermöglichen. Bisher hätten sich bereits vier im Wallis tätige Personalverleihbüros für dieses Projekt interessiert.

Baumeisterverband und Sozialpartner wollen schon bald obligatorischen Badge

Im November 2017 hat der Walliser Baumeisterverband die Berufskarte für die Unternehmen des Bauhauptgewerbes des Kantons eingeführt. 95 Unternehmen mit einem Potenzial von 1883 Karten hätten sich diesem System bereits angeschlossen. Der Einbezug von Temporärangestellten stelle eine weitere Etappe im Kampf gegen illegale Arbeit im Wallis dar.

Und das Potential sei riesig, denn im Wallis führe illegale Arbeit jedes Jahr zu finanziellen Einbussen von schätzungsweise 1,2 Milliarden Franken. Zudem benachteilige Schwarzarbeit qualifizierte Arbeitskräfte. Sehr oft lasse die Qualität dieser Arbeit zu wünschen übrig und schade dem Ruf der Branche. Der Walliser Baumeisterverband verfolge deshalb das von den Sozialpartnern unterstützte Ziel, den Badge in naher Zukunft obligatorisch einzuführen.

