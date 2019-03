Philipp Matthias Bregy und Dominic Eggel stellen sich zur Wahl

Die CVP Bezirk Brig nominierte am Donnerstagabend in Glis Philipp Matthias Bregy und Dominic Eggel als Kandidaten für die kommenden Nationalratswahlen.

Ziel sei es, so heisst es in einer Mitteilung, den Nationalratssitz der CVPO zu verteidigen und die wählerstärkste Partei im Oberwallis zu bleiben. Deshalb habe man Philipp Matthias Bregy, amtierender Nationalrat und Gemeinderat in Naters sowie Grossrat Dominic Eggel aus Ried-Brig nominiert.

Anlässlich der Bezirksversammlung wurde den Anwesenden auch der amtierende Ständerat Beat Rieder vorgestellt. Ferner ist eine Reorganisation und eine Erweiterung des Vorstandes beschlossen worden und Fraktionschef Aron Pfammatter informierte über die anstehenden politischen Herausforderungen in Sitten.

pd / pan

08. März 2019, 08:06

