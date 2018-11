Staatsrat will Wallis zu einem Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit im Alpenraum machen

Mit der Agenda 2030 will der Kanton Wallis einen Beitrag an die Realisierung der neuen, von der UNO vorgegebenen und von der Schweiz übernommenen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung leisten. Am Donnerstagvormittag präsentierte der Staatsrat in Sitten die entsprechende Strategie.

Der Staatsrat hat seine Nachhaltigkeitsstrategie 2030 (Agenda 2030) festgelegt. Damit will er seinen Beitrag an die Realisierung der neuen, von der UNO vorgegebenen und von der Schweiz übernommenen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung leisten und «das Wallis zu einem Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit im Alpenraum machen».

Wie die Behörden in einer Mitteilung schreiben, «soll das Wallis ein Kanton sein, der gerecht und solidarisch ist, dynamisch und attraktiv für Unternehmen und Besucher, der Einheimischen und Gästen eine intakte Umwelt bietet». Mit diesem Leitbild vor Augen habe sich der Kanton strategische Ziele gesetzt, die an die lokalen Gegebenheiten angepasst seien. Zur Konkretisierung soll demnach ein operatives Programm greifen, mit dem Realisierungen in den verschiedenen Bereichen staatlicher Tätigkeit umgesetzt werden sollen.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema im «Walliser Boten» vom 16. November 2018.

pd/msu

15. November 2018, 10:33

Artikel teilen