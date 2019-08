Keine Medaille für Schweisser Sebastian Zenhäusern

Auch die Fachfrau Gesundheit Amélia Brossy aus Uvrier schaffte es in Kasan nicht auf das Podest. Foto: SwissSkills

Schweisser Sebastian Zenhäusern in Aktion. Foto: SwissSkills

Sebastian Zenhäusern geht an den WorldSkills in Kasan leer aus. Foto: SwissSkills

Heuer wurden die WorldSkills im russischen Kasan durchgeführt. Mit von der Partie waren zwei Walliser. Diese konnten jedoch keine Medaille nach Hause bringen.

Fünf Weltmeistertitel: So lautet die Bilanz des Schweizer Teams an den Berufsweltmeisterschaften im russischen Kasan. Daneben errang das Team bei dem am Dienstag beendeten Anlass elf weitere Medaillen.

Die Schweiz war mit 39 Teilnehmern angetreten. Da sie in zwei Wettkämpfen mit Zweierteams antrat, liessen sich 18 der 17- bis 22-jährigen jungen Berufsleute am Abschlussanlass vom Dienstagabend in Kasan feiern. Neben den 16 Medaillen gab es 13 Diplome. Mit von der Partie waren ebenfalls Berufsleute aus dem Wallis. Jedoch gingen Schweisser Sebastian Zenhäusern (20, Lonza AG) wie auch Fachfrau Gesundheit Amélia Brossy (21, Universitätsspital Lausanne) leer aus.

Mit ihren Erfolgen erzielte die Schweiz in der Nationenwertung hinter China und Korea den 3. Rang. Hinter ihr landeten Taiwan und Russland. Insgesamt nahmen an den WorldSkills 1600 junge Berufsleute aus 63 Nationen teil.

pd/sr

28. August 2019, 10:04

