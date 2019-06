Kinder spielerisch für MINT-Fächer begeistern

Aufgrund des grossen Rekrutierungsbedarfs durch Wachstumsprojekte in den nächsten Jahren hat Lonza gemeinsam mit dem WNF in Naters einen «MINT-Parcours» eröffnet. Damit sollen den Kindern und Jugendlichen MINT-Fächer spielerisch nähergebracht werden.

Für Lonza steht in den nächsten Jahren der «grösste Wandel in der Geschichte an», sagte Renzo Cicillini, Standortleiter Lonza Visp während seiner Begrüssung an die Medien und die interessierte Öffentlichkeit am Dienstagmorgen im WNF in Naters. Es ging um die Zusammenarbeit zwischen Lonza und WNF für den sogenannten «MINT-Parcours», mit welchem Kinder und Jugendliche an die MINT-Fächer – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – herangeführt werden sollen.

Bereits heute bildet Lonza jährlich 200 Lernende in 17 verschiedenen Berufen aus. Mittelfristig liegt das Ziel bei 250 Auszubildenden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde der «MINT-Parcours» ins Leben gerufen. «Kinder ab 10 Jahren können spezifische Interessen entwickeln», sagte Mario Schnyder, Leiter Transistion, Training und Local Site Suppert Visp von Lonza – neuenglisch für den Fachbereich Ausbildung. Ziel sei es, Arbeitnehmer nicht nur abzuwerben, sondern vor allem selbst auszubilden. Deshalb stand die Frage im Raum, «wie wir junge Menschen für Naturwissenschaften und für Lonza begeistern können», so Schnyder.

MINT und Umwelt

Am «MINT-Parcours», der punktuell für angemeldete Schulklassen im Foyer des WNF aufgebaut wird, werden Schülerinnen und Schüler beispielsweise spielerisch anhand von (ungefährlichen) Säure- und Basenexperimenten an die Chemie, mit fahrenden Mini-Robotern an die Informatik und mit Legobausteinen an die Technik herangeführt werden.

Im ersten Stock des WNF wird für die Schülerinnen und Schüler jeweils eine Schnitzeljagd durch die Ausstellung organisiert, dank der sie sich neben Naturwissenschaften auch mit der Umwelt befassen und dabei mehr über das UNESCO Weltnaturerbe sollen.

awo

25. Juni 2019, 16:33

