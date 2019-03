Madeleine Kronig wird Leiterin der Fachstelle Katechese

Madeleine Kronig, bisher Pastoralassistentin in den Pfarreien der Seelsorgeregion Schattenberge und Zeneggen, wird ab dem 1. September dieses Jahres die Leitung der Fachstelle Katechese übernehmen. Ihre Aufgaben als Koordinatorin für den Religionsunterricht an den deutschsprachigen Schulen im Kanton Wallis wird sie weiterhin wahrnehmen.

Ernannt für diese Funktion wurde sie von Bischof Jean-Marie Lovey. Lydia Clemenz-Ritz tritt auf diesen Zeitpunkt hin in den Ruhestand. Der bisherige Leiter der Fachstelle, Peter Heckel, bleibt Mitarbeiter der Fachstelle.

Kronig wurde 1966 in Glis geboren. Nach der kaufmännischen Lehre arbeitete sie im Banken- und Treuhandsektor in Lausanne und Brig, wo sie sich bis zur diplomierten Wirtschaftsprüferin weiterbildete. Nach einigen Jahren Berufserfahrung wandte sie sich den theologischen Studien zu. Im Juli 2006 schloss sie das Theologiestudium auf dem Dritten Bildungsweg an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern ab.

Seit August 2006 absolviert sie das Pastoraljahr in den Pfarreien Ried-Brig und Termen. Ab 2007 war sie als Pastoralassistentin in diesen zwei Pfarreien tätig. Im Herbst 2011 ernannte sie Bischof Norbert Brunner in der gleichen Funktion für die Pfarreien Bürchen und Unterbäch und seit Beginn des Seelsorgejahres 2012/2013 zusätzlich auch für die Pfarrei Eischoll. Zudem ist Kronig Koordinatorin für den Religionsunterricht an den deutschsprachigen Schulen im Kanton Wallis.

KID/pm

03. März 2019, 21:00

