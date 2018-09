Spenden dank Cüpli-Stand

Am Cüpli-Stand am Strassenfest konnte der Kiwanis Club Zermatt über 2000 Franken einnehmen. Foto: zvg

Der Kiwanis Club Zermatt unterstützt die Blindenschule in Zollikofen sowie die Stiftung «Sonne für behinderte Kinder» mit einer Spende.

Der Cüpli-Stand am Strassenfest vom 31. Juli bezeichnen die Veranstalter auch heuer als äussert gelungen. Dank dem Einsatz der Kiwanis-Mitglieder konnte der Reinerlös von 2363.40 Franken an die Blindenschule in Zollikofen für die Finanzierung eines neuen Pavillons «anders sehen» überwiesen werden. Dieses Projekt wird von den drei grossen Service-Clubs Kiwanis / Lions / Rotary in der erweiterten Region Bern empfohlen und unterstützt. Kiwanis

Die Stiftung «Sonne für behinderte Kinder» durfte am Montag, 20. August, vom Kiwanis Club Zermatt einen Check über 5000 Franken entgegennehmen. Präsidentin Carmen Kalbermatten und Julian Vomsattel, Mitglied der Kommission, freuten sich über die Unterstützung. Die Stiftung hat zum Ziel, Familien mit benachteiligten Kindern eine Freude zu bereiten.

17. September 2018, 08:27

