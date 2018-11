62-Jähriger stürzt in Salentze-Schlucht

Am Samstagnachmittag hat sich ein Mann bei einem Sturz am Klettersteig Farinetta in die Salentze-Schlucht in Saillon tödlich verletzt.

Der verunfallte Mann befand sich am Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr im zweiten Teil des Klettersteigs, als er aus unbestimmten Gründen in die Salentze-Schlucht stürzte.

Das Opfer wurde von der Air-Glaciers und dem Maison du Sauvetage FXB geborgen und in den Spital nach Sitten geflogen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Unfallumstände abzuklären.

Beim Opfer handelt es sich um einen Zürcher im Alter von 62 Jahren mit Wohnsitz im Kanton Waadt.

pd/map

10. November 2018, 21:57

