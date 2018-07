Zermatt erkürt die Königin des Matterhorns

Am 19. August 2018 gibt es in Zermatt ein Spektakel der besonderen Art: Zum ersten Mal macht der traditionelle Ringkuhkampf Halt im Matterhorndorf. Foto:

Am 19. August 2018 gibt es in Zermatt ein Spektakel der besonderen Art: Zum ersten Mal macht der traditionelle Ringkuhkampf Halt im Matterhorndorf.

"Das gibt ein grosses Fest", sagt OK-Präsident Toni Lauber und meint damit den Sommerringkuhkampf, der am Sonntag, 19. August 2018, in Zermatt ausgetragen wird. Über hundert Eringer-Kühe werden sich vor der Kulisse des Matterhorns messen und den Titel "Reine du Cervin" untereinander ausmachen.

4’000 Besucher erwartet

Eigens für den Sommerringkuhkampf, der zwar alljährlich, aber zum ersten Mal in Zermatt stattfindet, hat die Gemeinde Zermatt in Zen Stecken eine Eventfläche erstellt, die wie eine natürliche Arena erscheint. Das Areal, auf dem bis vor einigen Jahren ein Kieswerk stand, lag zuletzt brach. Zusätzlich zu den Zuschauerplätzen auf der Wiesenfläche am Hang werden die Organisatoren drei Tribünen mit Platz für 800 Personen aufbauen. "Insgesamt rechnen wir mit bis zu 4'000 Besuchern", so Toni Lauber.

Lange Tradition

Ringkuhkämpfe geniessen eine lange Tradition im Wallis. Wie es der Name sagt, werden sie zwischen Eringer-Kühen ausgetragen und enden im Gegensatz zu Stierkämpfen normalerweise ohne Verletzungen. Durch die Kämpfe – das natürliche Verhalten der Rasse – ermittelt eine Herde ihre Leitkuh. Viele der Wettkämpferinnen sind schon jetzt in Zermatt, um am Ringkuhkampftag in bester Form zu sein. Die EVZG Nikolaital hat das Patronat des Turniers und führt es durch: Ab 9:30 Uhr laufen die Vorausscheidungen und ab ca. 15:00 Uhr die Finalkämpfe. Der Erlös von "Reine du Cervin" kommt den Zermatter Alpgenossenschaften zum nachhaltigen Unterhalt der Infrastruktur zugute.

Die Regeln im Ringkuhkampf

Die Tiere werden entsprechend ihrem Alter in drei Kategorien unterteilt: Kühe, Erstmelken und Rinder. Ein Kampf gilt als verloren, wenn ein Tier den Kampf verweigert oder sich von ihrer Gegnerin eindeutig abwendet. Tiere, die drei Kämpfe verloren haben, scheiden aus. Dies geht so lange, bis nur noch sieben Tiere verbleiben: Sie treffen anschliessend alle aufeinander. Diejenige Eringer-Kuh, die in ihrer Kategorie alle anderen besiegt, gilt als Gewinnerin. Es kommt auch vor, dass keine Kuh alle anderen besiegt. In diesem Fall werden zwei Tiere gleichrangig klassiert.

Trio Guxa, Hobby-Musikanten und Genderbüebu

Zum Event gehört neben den sportlichen Höhenpunkten auch ein attraktives Rahmenprogramm mit Musik und Verpflegungsständen mit Walliser Spezialitäten. Für gute Stimmung werden das Zermatter Trio Guxa, die Nikolaitaler Hobby-Musikanten und am Vorabend im Pupperla Pub die Genderbüebu aus Mund sorgen. Ein Shuttle-Bus, der zwischen dem Bahnhof Zermatt und Zen Stecken verkehrt, dient der guten Erreichbarkeit des Festgeländes.

pd / zen

24. Juli 2018, 09:37

