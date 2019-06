Kompetenzzentrum wird verlegt

Das Kompetenzzentrum für Psychiatrie und Psychotherapie in Siders (CCPP) wird am 25. und 26. Juni vom bisherigen Standort an der Avenue Général Guisan an die Avenue Max Huber 6 zügeln.

Zudem werden die zwei administrativen Dienste «Fakturation ambulant» und «Versicherungen und Kautionen» des Spitalzentrums des französischsprachigen Wallis (CHVR) ab dem 8. Juli ebenfalls an dieser Adresse zu finden sein. Bisher waren die Büros dieser beiden Dienste in Siders, Sitten und Martinach verteilt.

Wie das Spital Wallis in einer Mitteilung schreibt, nehmen die Tätigkeiten und Konsultationen des CCPP nehmen stetig zu, weshalb mehr Platz benötigt wird. Das neue Gebäude biete diesen Platz, sowohl für Einzel- als auch für Gruppenangebote. Zudem sei der neue Standort zentral gelegen.

pd/meb

11. Juni 2019, 17:25

