Simplon: Komponist Jonathan Goldstein stirbt bei Flugzeugabsturz

Wie die Online-Ausgabe des «EveningStandard» am Dienstag berichtete, handelt es sich bei den Opfern des Kleinflugzeug-Absturzes vom Sonntagvormittag am Simplon um den preisgekrönten britischen Komponisten Jonathan Goldstein (50), seine Frau, die Saxophonistin Hannah Goldstein (36), und ihre sieben Monate alte Tochter Saskia.

Die Familie startete am Sonntagmorgen von einem Flughafen im Kanton Waadt und überflog das Wallis auf dem Weg nach Italien. Eineinhalb Stunden nach dem Start stürzte das Kleinflugzeug auf dem Simplonpass oberhalb des Hospizes ab und ging in Flammen auf.

Ein Sprecher der Familie sagte gegenüber dem britischen Medium: «Wir sind alle am Boden zerstört. Wir haben sie sehr geliebt. Sie waren so glücklich zusammen und wir werden sie furchtbar vermissen.» Das Paar hatte 2016 geheiratet und Anfang dieses Jahres kam Tochter Saskia zur Welt.

Jonathan Goldstein war Gründer und Kreativdirektor der Goldstein Music Group, einer Musikproduktionsagentur in London, zu deren Kunden HBO und die Royal Shakespeare Company gehörten. Für seine Arbeit erhielt er verschiedene Preise. Hanna Goldstein spielte in Grossbritanniens führenden Orchestern und trat als Saxophonistin in den bekanntesten Konzerthäusern der Insel auf, etwa in der Royal Albert Hall in London.

«Unsere Mitarbeiter unterstützen die Angehörigen einer britischen Familie, die bei einem Flugzeugunglück in der Schweiz ums Leben kam, und stehen auch in Kontakt mit den örtlichen Behörden», wird ein Sprecher des britischen Aussenministeriums in dem Artikel zitiert.

28. August 2019, 14:53

