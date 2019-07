Kulinarische Höhepunkte im Goms

Die Wanderung «Genuss1815» vom vergangenen Samstag stellte die Gommer Kulinarik in den Fokus. Die Teilnehmer wussten die Speisen zu schätzen. Foto: zvg

Am Samstag fand im Goms die 5. Ausgabe der Wanderung «Genuss1815» statt. Bei der kulinarischen Strecke von Oberwald nach Ulrichen konnten sich die Teilnehmer mit regionalen Produkten verköstigen.

Startpunkt der Wanderung war beim Bahnhof Oberwald. Von hier aus ging es für die Teilnehmer auf einer rund fünf Kilometer langen Strecke nach Ulrichen. Auf diversen Zwischenhalten standen authentische und regionale Speisen zur Auswahl. Am Zielort in Ulrichen stand schliesslich ein grosses Dorffest an, welches von den kochenden Männern «Pfannenriber» organisiert wurde.

Im Anschluss an die fünfte Ausgabe zogen die Verantwortlichen von «Genuss1815» ein positives Fazit. «Mit der Teilnehmerzahl waren wir sehr zufrieden und die Gäste aus nah und fern konnten die ganzen Köstlichkeiten in vollen Zügen geniessen», liess sich OK-Präsident Patric Zimmermann in einer Mitteilung zitieren.

pd/msu

29. Juli 2019, 15:18

Artikel teilen