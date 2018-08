Wenn Käse- und Schinkenduft und Chorgesang in der Luft liegen

Das 1. kulinarische Alpenstadtfest in der Briger Innenstadt ist in vollem Gang. Hauptdarsteller vom Freitag und Samstag ist dabei das Cordon bleu.

Dabei müssen sich die Besucher des Alpensadtfests nicht bloss mit einer einzigen Variante, dem Original-Cordon-bleu begnügen. In insgesamt 23 Restaurants können sie zwischen 63 verschiedenen Varianten wählen. Ob mit Schweine- oder Rindfleisch, mit den unterschiedlichsten Käsevarianten oder mit Ananas oder Aprikosen angereichert, es dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Der 2-tägige Festanlass, der am Freitagabend im Rittersaal offiziell eröffnet wurde, dauert noch bis Samstag um 22.00 Uhr an. Besuchern werden vor Ort noch zahlreiche andere regionale Spezialitäten angeboten. Dazu können sie an einem Stand auf dem Sebastiansplatz beim traditionellen "Tschiffra" flechten zuschauen und Live-Musik hören. Am Nachmittag trat der Oberwalliser Volksliederchor auf. Ab 19.00 Uhr wird das Duo Atlantis für die musikalische Unterhaltung sorgen.

mas

25. August 2018, 14:49

