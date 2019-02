«La Boutique» neu in Visp

Heidi Studer, Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten und Erna Zumstein (von links) in der neu eröffneten Boutique. Foto: Walliser Bote

«La Boutique» wurde im August 2016 in Eyholz eröffnet und verteilt guterhaltene Kleider an Asylsuchende und Sozialhilfempfänger. Sie ist ein ehrenamtliches Projekt des KFBO, in Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Sozialwesen und dem Sozialmedizinischen Zentrum Oberwallis.

Die Verantwortlichen der «La Boutique» haben heute Montag, 4. Februar, offiziell ihre neuen Lokalitäten in Visp vorgestellt und eröffnet. Diese sind viel geräumiger als die bisherigen und ermöglichen nun «eine Begegnungs– und Austauschstätte zwischen den verschiedenen Nationen».

Der KFBO wollte im Jahr 2015 ein solidarisches Projekt für Migranten umsetzen. Mit der Dienststelle für Sozialwesen (DSW) wurde 2016 die Kleiderausgabestelle «La Boutique» für Asylsuchende in Eyholz eröffnet. Der KFBO wünschte sich das Projekt «La Boutique» für die Nutzniesser zu erweitern und die neuen Lokalitäten für alle mittellosen Bewohner im Oberwallis zugänglich zu machen. Das ist nun mit dem neuen Laden an der oberen Bahnhofstrasse in Visp möglich.

Ein Ort der Begegnung

«Ob Migranten oder Einheimische, es handelt sich um eine solidarische und kollektive Stelle für bedürftige Personen im Oberwallis», betonte Maria Rieder, Koordinatorin «La Boutique» vom KFBO. Man verteilte nicht nur unentgeltlich gut erhaltene Kleider, sondern wolle ebenfalls ein Ort der Begegnung sein: Ein Treffpunkt unter Freiwilligen, Migranten und Migrantinnen sowie zwischen den Bedürftigen auch dank der Kleiderausgabestelle, des Kaffeetischs und der Kinderspielecke mit festgelegten Öffnungszeiten.

