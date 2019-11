«Gesunde Schulen» auch in Leuk

Die Schulregion Leuk hat das Label «Walliser Schulnetz21» erhalten. Zur Region gehören die Primarschulen Agarn, Sonnenberge, Susten und Leuk sowie die OS Leuk. Das Label wird im Bereich Gesundheitsförderung vergeben.

Eine gesundheitsfördernde Schule habe viel mehr als Pausenäpfel und Gymnastikübungen zu bieten, teilten die Verantwortlichen von Gesundheitsförderung Walls am Dienstag mit. Das Motto laute «Mehr Wohlbefinden für alle!» und mit alle seien auch Lehrer und andere Mitarbeiter gemeint.

In keiner Lebensphase seien Gesundheitsförderung und Prävention «so wirksam, nachhaltig und wirtschaftlich ertragreich» wie in der Kindheit und der Jugend, hiess es weiter. Der Schule komme dabei eine Schlüsselrolle zu und genau dort wolle das Walliser Schulnetz21 Unterstützung bieten.

Das Walliser Schulnetz21 zeichne Schulen aus, die sich im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung besonders engagieren: «Mit dem Label können all diese Bemühungen sichtbar gemacht werden», wird Florian Walther, Koordinator des Walliser Schulnetz21, in der Mitteilung zitiert.

«Das Label ist ein Leistungsausweis zur Verbesserung der Bildungs- und Schulqualität im Sinne einer guten, gesunden Schule und zur Entfaltung und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens aller an der Schule beteiligten Personen», so Simone Oggier, stellvertretende Schuldirektorin, in der Medienmitteilung.

Im Wallis sind momentan 50 Schulen zertifiziert, davon fünf aus dem Oberwallis (OMS St. Ursula, Berufsfachschule Brig und Visp, Tagesschule Münster Primar und OS). Mit dem Beitritt der Schulregion Leuk wächst das Schulnetz21 im Oberwallis auf zehn Schulen an. Rund 3'500 Schüler und circa 350 Lehrer lernten und lehrten im Oberwallis an einer Netzwerkschule des Schulnetz21.

pd/tma

05. November 2019, 17:47

