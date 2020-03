Labor in Genf bestätigt zweiten Walliser Covid-19-Fall

Das nationale Referenzlabor in Genf bestätigte am Dienstag eine zweite Coronavirus-Infektion im Wallis. Der Gesundheitszustand beider Patienten ist gut.

Das nationale Referenzlabor in Genf hat am Dienstag die Infektion mit dem Coronavirus bei dem zweiten Patienten, die am Sonntag vom Zentralinstitut des Spitals Sitten festgestellt wurde, bestätigt. Wie der Kanton Wallis in einer Medienmitteilung schreibt, befinden sich die beiden Personen noch immer in Isolationszimmern im Spital. Es handelt sich um Mitglieder derselben Familie. Ihr Gesundheitszustand ist gut.

Wie es weiter heisst, ist es wie in der restlichen Schweiz wahrscheinlich, dass im Wallis in den kommenden Tagen oder Wochen weitere Fälle auftreten werden. Der Kanton wird künftig neue Fälle, bei denen die Situation keine besondere Problematik darstellt, nur auf der Internetseite veröffentlichen.

pd/wa

03. März 2020, 14:33

