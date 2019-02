7070 Arbeitslose Ende Januar

Ende Januar waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis 7070 Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zu Ende Dezember sind dies 151 mehr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 4.1 Prozent. Dieser Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in erster Linie saisonal bedingt.

Wie die Verantwortlichen beim Kanton mitteilen nahm die Zahl der Arbeitslosen im Jahresvergleich um 1092 ab. Diese positive Entwicklung lasse sich durch die günstige Konjunktur im Jahr 2018 erklären. Auch wenn die Experten eine Verlangsamung der Konjunktur für 2019 erwarten, dürfte das wirtschaftliche Wachstum eher hoch bleiben, heisst es in der Mitteilung.

Diese günstige Wirtschaftslage berge jedoch zwei Unsicherheiten. Einerseits das Inkrafttreten von Zollgebühren der Europäischen Union über den Handel von Stahl und Aluminium mit der Schweiz. Andererseits die Brexit-Vereinbarung, welche Ende März 2019 in Kraft treten soll. Diese beiden Faktoren könnten zu einer Verlangsamung der Wirtschaft und damit des Arbeitsmarktes in der Schweiz und im Wallis führen, so die Prognosen.

08. Februar 2019, 11:18

