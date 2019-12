Lalden kauft im Martinsheim zwei Pflegebetten

Lalden geht es finanziell gut. Das macht es der Gemeinde möglich, auch in den nächsten Jahren ihren Verpflichtungen nachzukommen und die entsprechenden Investitionen zu tätigen.

Die Gemeinde Lalden lud am Dienstagabend zur Urversammlung. Dabei stimmten die Anwesenden den Kreditbeschlüssen für den Kauf öffentlicher Plätze (350'000 Franken) und für die Beteiligung im Martinsheim mit zwei Pflegebetten (400'000 Franken) zu. Weiter orientierte der Gemeinderat über den Voranschlag 2020. Die laufende Rechnung weist bei einem Ertrag von 3,588 Millionen Franken und einem Aufwand von 3,354 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von rund 234'000 Franken aus. Der Cashflow beläuft sich auf 1,134 Millionen Franken. Für das kommende Jahr sind Nettoinvestitionen in Höhe von 1,056 Millionen Franken vorgesehen. Die grössten Ausgaben werden in den Bereichen Gemeindeinformatik, Kauf von öffentlichen Plätzen, Sportplatzbeleuchtung, Beteiligung Martinsheim, Erweiterung der Friedhofurnenanlage, Ausbau der Fusswege, Regional-ARA, Anstossfinanzierung für das Bistro 1218 und Erneuerung des Infrastrukturnetzes der Gemeinde getätigt. Die Versammlung genehmigte den Voranschlag 2020.

Weiter informierte der Gemeinderat über die Finanzplanung 2021 bis 2024 sowie über das Dorfkern- und Fusswegprojekt, den Trinkwasserverbund und die Glasfasererschliessung.

zy/wh

10. Dezember 2019, 22:45

